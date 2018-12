POL-E: Essen: Jugendliche schwer verletzt - Lebensgefahr nicht ausgeschlossen - Mordbereitschaft alarmiert

Essen (ots) - 45276 E-Steele: Gestern Abend (Sonntag, 9. Dezember) erhielt die Polizei einen Notruf aus einem Krankenhaus, nachdem dort zwei Jugendliche (17) mit schwersten Verletzungen eingeliefert worden waren. Gegen 18:30 Uhr alarmierten die Ärzte die Polizei, die augenblicklich mit den Ermittlungen begonnen hat. Noch ist unklar, was genau vorgefallen ist. Zur Klärung der Hintergründe wurde die Mordbereitschaft der Polizei alarmiert, die noch in der Nacht die ersten Maßnahmen traf. Nach ersten Ermittlungsansätzen soll sich die Tat in Steele zugetragen haben. Gesucht wird zudem eine verdächtige Person, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Der Mann soll zirka 20-25 Jahre alt sein und ungefähr 175-180 cm groß Er hatte einen Stoppelbart und soll auffällig rötliche Haare haben. Er soll eine schwarze Winterjacke und eine graue Jogginghose getragen haben. Hinweise zu der Person oder Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

