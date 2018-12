POL-E: Essen: Weihnachtskonzerte der Essener Polizei in der Philharmonie

Essen (ots) - 45128 E.- Südviertel:

Am Samstag, 15. Dezember um 19.00 Uhr und am Sonntag, 16. Dezember um 15.00 Uhr und um 19.30 Uhr, veranstaltet die Essener Polizei ihre 64. Weihnachtskonzerte in der Philharmonie. Die Veranstalter haben erneut ein großartiges Programm zusammengestellt und spannen den musikalischen Bogen von der Klassik bis zur alpenländischen Musik. Der Polizeichor, zwei Damenchöre, die Bergischen Symphoniker, namhafte Solisten, eine Harfenistin, das Alphornensemble Virtuos, ein "Steirischer Viergesang" sowie ein Hackbrettensemble werden dem Konzert einen unterhaltsamen und festlichen Rahmen verleihen. Eintrittskarten erhalten Sie bei Herrn Dr. Peek 0208-37 07 65 und Herrn Scholten 0201 - 248 68 96 gez. A.Brede

