POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Seniorin Uhr vom Handgelenk - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Am Donnerstag, 6. Dezember um 10:45 Uhr, hat ein bislang unbekannter Mann die hochwertige Uhr einer 81-Jährigen gestohlen.

Am Morgen war die Seniorin auf der Bredeneyer Straße unterwegs. Dort sprach sie ein unbekannter Mann an und bat sie um Wechselgeld, damit er telefonieren könne. Sie entgegnete, dass sie ihm nicht helfen könne und stieg in ihr Auto. In diesem Moment griff der Unbekannte offenbar zu. Die ältere Dame spürte nur einen kurzen Druck am Handgelenk und musste dann wenig später feststellen, dass ihre hochwertige Armbanduhr verschwunden war.

Der Tatverdächtige ist etwa 30 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß. Er hat kurze, schwarze Haare und trägt einen Dreitagebart. Er trug einen grauen Wollmantel. Der Unbekannte sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Situation beobachtet haben, den Mann vielleicht flüchten sahen oder sonstige Hinweise zu seiner Identität geben können, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden. / AKoe

