POL-E: Essen: Zwei Raubüberfälle in Essen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45307 E-Kray/45127 E-Stadtkern: Zwei Raubüberfälle ereigneten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. In beiden Fällen erhofft sich die Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können.

Das erste Raubdelikt ereignete sich an einer Spielhalle am Krayer Markt.

Ein unbekannter Mann ging am Donnerstagabend (6. Dezember) gegen 22:50 Uhr eine 70-jährige Angestellte der Spielothek körperlich an und verlangte von ihr Bargeld. Mit seiner niedrigen Beute verließ er die Spielhalle und flüchtete unerkannt.

Der Mann wird beschrieben als 165-170 cm groß und zirka 30-35 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und eine kräftigere Statur. Er trug einen olivgrünen Pullover, eine blaue Jeans und Turnschuhe. Besonders auffällig soll ein Gehfehler gewesen sein.

Der zweite Fall ereignete sich heute Morgen (7. Dezember) gegen 1 Uhr auf der Straße "Am Handelshof". Ein 43-Jähriger gab an, dass er von einem unbekannten Mann auf der Straße angesprochen und dieser unter Vorhalt eines Messers Bargeld verlangt hätte. In der anschließenden Rangelei wurde der 43-Jährige im Gesicht leicht verletzt.

Der unbekannte Mann wird beschrieben als zirka 30 Jahre alt, er hatte einen Kinnbart und war dunkel gekleidet.

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

