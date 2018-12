POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Essener Polizei setzt verstärkt auf alternative Antriebsarten- E-Bikes verstärken den Fuhrpark- Polizeipräsident gibt grünes Licht für weitere schadstofffreie Fahrzeuge

2018-12-06_Essener Polizeipräsident mit neuen E-Bikes-Bild1- Bild-Infos Download

Essen (ots) - 45117 E.- 45468 MH: Seit dieser Woche (Mittwoch, 5. Dezember 2018) stehen für die Mitarbeiter*innen des Essener Polizeipräsidiums weitere "E-Fahrzeuge" zur Verfügung. Polizeipräsident Frank Richter, der 2017 im Zuge des "Grüne-Hauptstadt-Jahres" die ersten Elektrofahrzeuge in seiner Behörde einführte, setzt nun das umweltfreundliche Projekt fort. Neben den beiden elektrisch betriebenen Autos stehen nun weitere Fahrräder -mit Muskelkraft und Elektromotoren betrieben- zur Verfügung. Insbesondere in innerstädtischen Bereichen stellen Fahrräder und Elektrofahrzeuge eine wichtige Alternative zu den herkömmlichen Dienstfahrzeugen dar, weil sie auch zur Stau- und Emissionsreduzierung beitragen. "Auch der gesundheitliche Aspekt spielt eine Rolle", meinte der Behördenleiter. So können seine Mitarbeiter ab sofort auch dienstliche Termine mit den neuen E-Bikes wahrnehmen. Dass die E-Räder je nach Einsatzörtlichkeit vermutlich oft sogar schneller am Ziel eintreffen als ein Pkw, sei hier nur am Rande erwähnt. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell