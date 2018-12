POL-E: Essen: 52-Jähriger vermisst - 1. Folgemeldung

Essen (ots) - 45147 E.-Stadtgebiet: Dienstagnachmittag, 4. Dezember, suchte die Polizei nach einem 52-Jährigen. Michael K. war seit dem Nachmittag nicht mehr gesehen worden. Wir berichteten.

In der Nacht, 5. Dezember gegen 1:45 Uhr, begab sich der Mann zu einem Schnellrestaurant an der Hans-Böckler-Straße. Von dort wurde er in eine Klinik gebracht. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. / AKoe

