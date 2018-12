POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Unbekannte Autofahrerin fährt Fußgänger an und fährt davon - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45468 MH.-Altstadt: Eine unbekannte Autofahrerin fuhr am späten Freitagnachmittag (7. Dezember) einen Fußgänger (35) an, der bei "Grün" die Fahrbahn kreuzte. Der 38-Jährige lief gegen 17.30 Uhr vom Hauptbahnhof über einen Fußgängerweg und querte an der Ampel die Kreuzung Klötschen/ Parallelstraße/ Tourainer Ring. Plötzlich fuhr ihn eine Autofahrerin an. Die Dame stieg noch aus ihrem Fahrzeug, äußerte, dass es ihr leid tue und setzte ihre Fahrt fort. Der Mülheimer verletzte sich leicht am Rücken. Aufgrund von sprachlichen Barrieren konnte er dies der Autofahrerin jedoch nicht mitteilen. Sie war vermutlich mit einem VW Golf mit Essener Stadtkennung unterwegs. Die Fahrerin ist zirka 50 Jahre alt und trägt dunkelblondes, schulterlanges Haar. Die Autofahrerin soll sich bitte selbst bei dem Verkehrskommissariat 4 melden. Zudem sucht die Polizei weitere Zeugen, die möglicherweise das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise geben können. Anrufe zu dem Verkehrsunfall werden bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen genommen. /JH

