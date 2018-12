POL-EL: Haselünne - VW Tiguan beschädigt

Haselünne (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer ist gestern nach einem Unfall an der Straße Krummer Dreh vom Unfallort geflüchtet. Der Fahrer des rostfarbigen PKW mit EL-Kennzeichen war in Richtung Plessestraße unterwegs. Im Vorbeifahren touchierte er dort einen VW Tiguan. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 955 820 zu melden.

