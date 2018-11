POL-ST: Rheine-Mesum, Kreis Steinfurt, Betrug

Rheine (ots) - Unbekannte Personen haben am Donnerstag vergangener Woche (15.11.2018) bei einer Frau in Mesum angerufen. Der Anrufer teilte ihr zunächst mit, dass sie bei einer Lotterie einen größeren Geldbetrag gewonnen hätte. Rund 29.000 Euro sollten es angeblich sein. Diesbezüglich gingen am Freitag weitere Anrufe ein. Für die Abwicklung des Gewinnes sei es erforderlich, dass 900 Euro in Form von Wertkarten an den Überbringer des Gewinns übergeben werden, teilten die Anrufer schließlich mit. Die betroffene Familie ging nicht darauf ein und erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Sie appelliert: Überprüfen Sie genau, ob Sie an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Seien Sie misstrauisch, wenn aufgefordert werden, im Voraus Geld oder Wertkarten zu überweisen bzw. zu übersenden. Geben Sie keine persönlichen Daten weiter. Notieren Sie sich angezeigte Telefonnummern. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf. Setzen Sie sich mit ihrer örtlichen Polizei in Verbindung, wenn Sie den Verdacht auf einen Betrug haben.

