POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Steinfurt (ots) - Im Kreuzungsbereich Gerichtsstraße/Brückenstraße hat sich am Samstagmittag (17.11.2018) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine 79-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Steinfurterin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 13.00 Uhr fuhr ein 71-jähriger Autofahrer aus Steinfurt auf der Gerichtsstraße in Richtung Amtsgericht. An der Brückenstraße kam es dann zur Kollision mit der vorfahrtberechtigen Fahrradfahrerin.

Der Sachschaden am PKW wird auf etwa 1.000 Euro und der am Fahrrad auf ungefähr 100 Euro geschätzt.

