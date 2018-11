POL-ST: Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Steinfurt, 18.11.2918

Steinfurt (ots) - Serie von Sachbeschädigungen an Pkw in Rheine. Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Pkw kam es in der Zeit von Samstag, 17.11.2018, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 18.11.2918, 10:00 Uhr, in Rheine auf der Basilikastraße. Unbekannte Täter zerkratzten hier mit einem spitzen Gegenstand über ein Dutzend Pkw an der Fahrerseite. Der angerichtete Gesamtschaden an den dort geparkten Pkw kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971-9380 zu melden.

