Steinfurt (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Schweinemastbetrieb an der Nierenburger Straße in Mettingen in Brand. Der Bereich der Brandstelle weiträumig abgesperrt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an.

