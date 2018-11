POL-ST: Mettingen, 1. Nachtrag zum Brand

Mettingen (ots) - Nachtrag: Nachdem das Feuer gegen 03.22 Uhr gemeldet worden war, wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei zum Einsatzort entsandt. Die Lösch-/Aufräumarbeiten vor Ort dauern derzeit (Stand 11.20 Uhr) weiter an. Aufgrund der noch andauernden Arbeiten konnte die Polizei an der Brandstelle noch keine detaillierten Untersuchungen vornehmen. Diese werden, nach derzeitiger Einschätzung unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigten, erfolgen. Die Brandstelle ist beschlagnahmt worden. In den Gebäuden befanden sich etwa 1.700 Tiere (Schweine). Ein Großteil der Tiere ist bei dem Brand verendet. Das Veterinäramt des Kreises ist vor Ort. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden im siebenstelligen Eurobereich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Bewohner aus den abgesetzten Wohngebäuden wurden in Sicherheit gebracht und werden betreut. 1, Mitteilung Brand eines Schweinemastbetriebs Mettingen, Nierenburger Straße Samstag, 17.11.2018, 03:22 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Schweinemastbetrieb an der Nierenburger Straße in Mettingen in Brand. Der Bereich der Brandstelle weiträumig abgesperrt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an.

