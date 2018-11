POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

Recke (ots) - Am Freitag (16.11.2018) um 11.15 Uhr befuhr ein Pkw Führer die Vogteistraße in Richtung stadteinwärts. Ihm kam ein rotes Fahrzeug entgegen, das plötzlich auf seine Fahrspur fuhr. Es kam zu einem Kontakt mit den Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der rote Pkw entfernte sich anschließend vom Unfallort. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen das rote Fahrzeug aufgefallen ist oder die den Zusammenstoß beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

