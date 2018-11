POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots) - Auf der Kreuzstraße 3 gegenüber dem Geschäft "Die Brillenwerkstatt" wurde am Donnerstag (15.11.), zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr, durch ein unbekanntes Fahrzeug ein am Fahrradständer abgestelltes Fahrrad im Bereich des Hinterrades beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt 150 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell