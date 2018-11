POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Dienstag (13.11.2018), zwischen 07. 40 Uhr und 15.30 Uhr, wurde auf der Wilhelmstraße 210, auf dem dortigen Parkplatz, in Höhe des Keppler Gymnasiums, ein schwarzer Mercedes Benz A 180 an der Beifahrertür durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro. Konkrete Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug liegen nicht vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315 in Verbindung zu setzten.

