POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ibbenbüren (ots) - Am Montagnachmittag (12.11.2018), gegen 14.45 Uhr, kam es an der Kreuzung Münsterstraße/Bogenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Frau aus Ibbenbüren befuhr mit ihrem Pkw die Bogenstraße in Richtung Münsterstraße. An der Kreuzung beabsichtigte die Frau nach rechts auf die Münsterstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, die die Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich diese leicht am Knie. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich die Radfahrerin in Richtung Innenstadt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Die Beamten suchen die beteiligte Radfahrerin und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

