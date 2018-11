POL-ST: Ladbergen, Fahrzeug aufgebrochen

Ladbergen (ots) - An der Erich-Kästner-Straße ist ein Kleintransporter aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.15 Uhr und Freitagmorgen (16.11.2018), 07.50 Uhr, machten sich der oder die Täter an einem Mercedes Klein-LKW zu schaffen. An dem Fahrzeug hebelten sie eine Seitenscheibe auf und begaben sich dann ins Fahrzeuginnere. Zudem durchsuchten sie die mit einer Plane überspannte Ladefläche. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Stihl Heckenschere gestohlen. Der Schaden am Fahrzeug beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell