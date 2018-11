POL-ST: Ibbenbüren/Mettingen/Westerkappeln, Sachbeschädigungen

Ibbenbüren/Mettingen/Westerkappeln (ots) - Am späten Donnerstagabend (15.11.2018), um 23.50 Uhr, meldete sich ein Anwohner der Alpenstraße bei der Polizei. Der Mann hatte draußen auf der Straße laute Knallgeräusche gehört. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass an zwei Bushaltestellen die Glasscheiben zerstört worden waren. Sofort leiteten sie eine Fahndung nach den Tätern ein. Dabei fanden sie auf der Strecke von Ibbenbüren über Mettingen bis nach Westerkappeln acht weitere Bushaltestellen, mit insgesamt 14 zerstörten Glasscheiben fest. Verdächtige wurden nicht angetroffen. Aufgrund der Vorgehensweisen ist davon auszugehen, dass an allen Tatorten dieselben Täter am Werk waren. Die Sachschäden belaufen sich auf eine vierstellige Eurosumme. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, Telefon 05451/591-4315.

