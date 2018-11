POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebstahl

Steinfurt (ots) - Vor den Geschäften am Baumgarten ist am Donnerstagnachmittag (15.11.2018), um 14.30 Uhr, eine ältere Dame aus Steinfurt von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Mit gebrochenem Deutsch und zahlreichen Gesten machte der etwa 70-Jährige deutlich, dass er ein vorgehaltenes 2-Euro-Stück gewechselt haben möchte. Die Frau erkannte bei einem Blick in ihr Portmonee, dass dies nicht möglich war. Daraufhin holte die hilfsbereite Frau einen Plastikchip aus ihrem Auto und gab ihn dem Fremden, damit dieser einen Einkaufswagen nutzten konnte. Als sie zu Hause in ihr Portmonee schaute, bemerkte sie, dass ihr komplettes Geld fehlte, ein dreistelliger Geldbetrag. Der Mann war etwa 70 Jahre alt, klein mit einer kompakten Statur, hatte schwarzes welliges Haar, ein gepflegtes Erscheinungsbild und war dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115. Sie fragt: Wer ist auf die Aktion vor dem Lidl-Markt aufmerksam geworden? Die Beamten schließen zudem nicht aus, dass die Frau bereits beim Abheben des Geldes am dortigen Automaten gegen 14.15 Uhr von dem Mann beobachtet worden ist. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115. Die Polizei warnt vor dieser Masche und mahnt zur Vorsicht. Seien Sie vorsichtig, wenn Fremde mit solchen Ansinnen an Sie herantreten. Lehnen Sie derartige Wünsche von Fremden konsequent ab.

