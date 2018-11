POL-HAM: Gemeinsam sicher im Bahnhofsviertel - Ergebnisse einer Kontrolle vom 14. November 2018

Mobile Wache im Bahnhofsviertel Bild-Infos Download

Hamm-Mitte (ots) - Anfang 2018 präsentierten Polizei und Stadt ihr gemeinsames Konzept für ein sicheres Bahnhofsviertel der Öffentlichkeit. In diesem ist konkret beschrieben, was beide Behörden zur Verbesserung der Sicherheitslage und Stärkung des Sicherheitsgefühls der Hammer Bürgerinnen und Bürger tun wollen. Ein wichtiger Bestandteil des vorgestellten Maßnahmenbündels ist die konsequente Ahndung von störendem und insbesondere strafbarem Verhalten. Bei einer Schwerpunktkontrolle am Mittwoch, 14. November 2018, überprüften Polizisten im Bahnhofsviertel fast 30 Personen. Die Beamten leiteten fünf Strafverfahren ein, unter anderem wegen Drogenbesitz, Unterschlagung und Urkundenfälschung. In vier Fällen stellten sie unterschiedliche Beweismittel sicher. Drei Tatverdächtige mussten die Polizisten zur Wache begleiten. Zudem erhielten mehrere Störer Platzverweise für den Bereich rund um den Bahnhof. Solche Einsätze fanden in den letzten Monaten regelmäßig statt und es wird sie auch in Zukunft geben. Potentielle Störer und Täter werden hierdurch verunsichert, abgeschreckt und aus dem Bahnhofsviertel ferngehalten. (cg)

