POL-HAM: Brand in Wohnhaus am Neustädter Weg

Hamm-Pelkum (ots) - Am Donnerstag, 15. November, kam es gegen 7.10 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus am Neustädter Weg. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Aus noch ungeklärter Ursache hatte ein Polstersessel angefangen zu brennen. Es entstand starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand geringer Sachschaden. (ba)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell