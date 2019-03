Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Polizei Zeven sucht Unfallverursacher+++

Zeven (ots)

Nach einem ärgerlichen Missgeschick auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße "Auf dem Quabben" in Zeven sucht die Polizei Zeven einen derzeit noch unbekannten Unfallverursacher. Am heutigen Tag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.05 Uhr hatte eine 46-jährige Frau aus der Samtgemeinde Zeven ihren blauen Fiat Punto auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür feststellen. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass die Beschädigung beim Öffnen einer Fahrzeugtür eines neben dem Fiat parkenden Autos mit heller Lackierung entstanden ist. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Zeven unter 04281/93060 entgegen.

