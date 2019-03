Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Fahrradfahrer von Autofahrerin übersehen

Geseke (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.55 Uhr befuhr eine 79-jährige Geseker Autofahrerin den untergeordneten Schmielenbreiterweg aus Richtung Störmede kommend in Richtung Ermsinghausen. An der Kreuzung Schmielenbreiterweg/Schmielenbreite stoppte sie kurz ihren Wagen, um dann die Fahrt weiter geradeaus fortzusetzen. Hierbei übersah sie den 78-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Schmielenbreite in Fahrtrichtung Geseke-Ehringhausen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen den Beiden. Der Fahrradfahrer wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und kam auf dem Radweg zum Liegen. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in das Katholische Krankenhaus in Lippstadt gebracht. Dort verblieb er stationär. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1150 Euro. (sp)

