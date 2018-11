POL-SI: Unfallflüchtiger bedroht Zeugin

Netphen (ots) - Ein 22-jähriger Autofahrer verursachte am Samstagabend in Netphen Dreis-Tiefenbach einen Unfallschaden an einem dortigen Metallzaun.

Dies bebobachete eine aufmerksame Frau und meldete den Unfall dann der Polizei. Als der 22-Jährige dies mitbekam, bedrohte er zunächst die Zeugin und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die alarmierte Polizei konnte den Unfallflüchtigen an seiner Wohnanschrift antreffen und ihn anschließend der Wache in Kreuztal zuführen, wo ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell