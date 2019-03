Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zwei Fahrzeuge gewaltsam geöffnet

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete aus einem Mercedes Sprinter und einem Peugeot in der Quellenstraße in Bad Waldliesborn, in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen, verschiedene Werkzeuge aus den geparkten Fahrzeugen. Bei beiden Fahrzeugen ging er die Schlösser an den Hecktüren gewaltsam an, so dass er in das Innere der Fahrzeuge gelangen konnte. Unter anderen wurden Akku-Schrauber der Marke Hilti entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell