Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Braubach (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich in Braubach ein Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Eine Autofahrerin war rückwärts aus ihrem Hof ausgefahren und hatte dabei 2 Kinder übersehen, die dort zu Fuß unterwegs waren. Der eine Junge wurde leicht am Oberschenkel verletzt, bei dem anderen wurde ein mitgeführtes Musikinstrument beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621/913-0

E-Mail: pilahnstein.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell