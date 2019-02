Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - 21-jähriger in Vallendar unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel unterwegs

Vallendar (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 00.45 Uhr wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Bendorf in Vallendar an der B 42 eine Standkontrolle durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag dabei in der Ermittlung von Fahrzeugführern, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel unterwegs waren. In diesem Rahmen wurde ein 21-jähriger aus Vallendar kontrolliert, welcher sich am Steuer eines PKW Fiat befand. Neben drogentypischen Auffallerscheinungen konnte durch die eingesetzten Beamten zudem beim Probanden Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Dem Proband wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss vorgelegt.

