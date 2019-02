Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstähle aus unverschlossenen Pkw's

Boppard (ots)

Diebstähle aus unverschlossenen Pkw's Es ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag 8./9.02.2019 mehrere Diebstähle aus unverschlossenen PKWs im Bereich Boppard-Weiler und Fleckertshöhe. Hierbei entwendeten die Täter aus dem Innenraum Bargeld, Handtasche etc. Zudem fanden die Täter bei einem Pkw den dazugehörenden Fahrzeugschlüssel vom Fahrzeug in der Mittelkonsole und fuhren mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise hinsichtlich der Tätergruppe. Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell