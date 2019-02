Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf - Verkehrsunfallflucht in Weitersburg - Zeugen gesucht!

Weitersburg (ots)

Am Samstagmorgen zwischen 8.00 und 8.20 Uhr kam es in Weitersburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Die Mitarbeiterin eines Bendorfer Pflegedienstes parkte ihren PKW am Straßenrand der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 38, und verließ ihr Fahrzeug nur für wenige Minuten. Als sie zu dem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Neben Schleifspuren und Eindellungen war die hintere linke Seitenscheibe zerborsten. Aufgrund der vorhandenen Spurenlage dürfte ein landwirtschaftlich genutztes Fahrzeug als Verursacher in Betracht kommen. Da keine weiteren Ermittlungsansätze vorliegen, werden eventuelle gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf unter Rufnummer 02622/9402-0 in Verbindung zu setzen.

