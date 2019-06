Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt mit anschließender Körperverletzung

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am 23.06.2019, gegen 02:50 Uhr, kam es in Höhr-Grenzhausen, an einer Tankstelle in der Westerwaldstraße, zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau. Der Beschuldigte ist vermutlich unter Drogeneinwirkung zuvor mit einem Fahrzeug dort vorgefahren. Bei der anschließenden Polizeimaßnahme leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Beschuldigten zuvor mit dem Fahrzeug fahren gesehen haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-94020

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell