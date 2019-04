Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Couragierte Suche nach 12jährigem behindertem Mädchen durch Polizei, Nachbarn, Hubschrauber und Twitter

Nienburg (ots)

Nienburg (SK) 21.04.2019 19:30 Uhr Prinzenstraße

Hand in Hand suchten die Familie und Nachbarn nach einem schwerbehindertem und stummen 12jährigem Mädchen aus der Innenstadt von Nienburg. Als diese nach über einer Stunde nicht gefunden wurde, schaltete man die Polizei ein, welche mehrere Streifenwagen und auch einen Hubschrauber zur Suche einsetzte. Angesprochene Passanten beteiligten spontan an der Suchaktion. Die Polizei erweiterte die Suche und nutzte auch die Social-Media-Seite Twitter um Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens zu erlangen. Das Mädchen konnte nach vielen Hinweisen unverletzt aufgefunden werden und befindet sich wieder in der Obhut der Familie. Folgen sie der Polizei auch auf Twitter, um schnell über solche Ereignisse informiert zu werden.

