Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Das war knapp! Zigarette verursacht Feuer neben der Startankstelle Hannoversche Straße in Nienburg

Nienburg (ots)

Am Ostersonntag um 15:10 Uhr wurde eine Rauchentwicklung neben der Star-Tankstelle an der Hannoverschen Straße in Nienburg gemeldet. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf standen bereits mehrere Quadratmeter der Uferböschung, des unmittelbar an die Tankstelle grenzenden Bärenfellgrabens, in Flammen. Das Feuer konnte sich auf Grund der trockenen Witterung und des frischen Windes rasant ausbreiten. Durch zwei sofort einschreitende Polizisten konnte das Feuer jedoch behelfsmäßig mit einem Eimer und dem schlammigen Wasser des Bärenfellgrabens unter Kontrolle gebracht werden bis die Feuerwehr eintraf. "Wären wir nur wenige Sekunden später eingetroffen, hätte das Feuer bereits auf das Gelände der Tankstelle übergegriffen! Zum Glück hatten wir jedoch ebenso wie die Feuerwehr die bestehende Brandgefahr dieser trockenen Tage bereits im Hinterkopf und konnten sofort einschreiten", so einer der Polizisten vor Ort. Der stellvertrende Ortsbrandmeister Nienburgs stellte an dieser Stelle eindeutig klar, dass das Feuer "nur auf Grund einer weggeworfenen Zigarette entstanden sein kann", eine bei diesem Witterungszustand äußerst fahrlässig begangene Gefährdung für die Natur, und in diesem Fall, insbesondere für Menschen. Wer Hinweise zur Entstehung des Brandes geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Nienburg unter folgenden Kontaktdaten:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

