Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der Hartler Straße

Rinteln (ots)

(mie) Am Nachmittag des Ostersamstags ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zunächst die Anzahl und das Ausmaß der Verletzungen der Insassen unklar waren, sodass gleich mehrere Einsatzfahrzeuge und Rettungswagen zum Unfallort eilten. Ergebnis der Maßnahmen und Ermittlungen vor Ort: In Richtung Doktorsee fahren 3 PKW hintereinander auf der Hartler Straße aus Rinteln kommend. Das erste und das dahinterfahrende Fahrzeug fahren mit geringer Geschwindigkeit als dort erlaubt (70 km/h), sodass sich das letzte Fahrzeug zum Überholen entschließt. Beim ordnungsgemäß durchgeführten Ausscheren und Überholen, entschließt sich der Fahrzeugführer des zweiten PKW allerdings auch zeitglich zum Überholen, und übersieht den hinter ihm ebenfalls schon Überholenden. Die beiden Überholenden kollidieren, stoßen dabei an das Heck des ganz vorn fahrenden Fahrzeugs sodass auch dieses verunfallt und an einem Baum zum Stehen kommt. Die Hartler Straße wurde für ca. eine Stunde einseitig gesperrt. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 25.000 Euro. Zwei Insassen des ersten Fahrzeugs, welches gegen den Baum geprallt ist, sind verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell