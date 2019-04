Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter schlagen Fenster ein und erbeuten Wertgegenstände im vierstelligen Euro Bereich

Nienburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag 20.04.19 14:00 Uhr bis Ostersonntag 21.04.19 10:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ziegelkampstraße in Nienburg eingebrochen. Dabei gelangten sie durch einschlagen einer Fensterscheibe an der Frontseite des Hauses ins Innere und entwendeten diverse Wertgegenstände in Höhe einer vierstellige Summe Euro. Hinweise zu möglichen Tätern oder auffälligen Personen nimmt die Polizeiinspektion Nienburg unter 05021 9778 111 entgegen. Dieser Einbruch hätte möglicherweise durch im Verhältnis gesehen günstige Sicherungsmethoden an den Fenstern und sicherheitsbezogene Verhaltensweisen der Bewohner beim Verlassen des Hauses verhindert werden können. Wer bezüglich einfacher und effektiver Sicherungsmethoden und Verhaltensweisen gegen Einbruchdiebstähle Fragen hat oder Beratung erwünscht, kann unser Team "kriminaltechnische Prävention" der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 9778 108 kontaktieren oder die unten stehenden Kontaktdaten nutzen.

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

