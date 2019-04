Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erfolgreicher Rettungseinsatz

Rinteln (ots)

(mie) Am Samstagnachmittag informierten sich sorgende Nachbarn die Polizei, da seit Donnerstag eine 80jährige Dame nicht wie gewöhnlich ihre Post aus dem Briefkasten geholt habe und nicht mehr erreichbar sei. Einen Zweitschlüssel gebe es nicht für die Wohnung. Bei der Überprüfung der Wohnung im Obergeschoss des Mehrparteienhauses stellten die Polizisten mittels einer Leiter von außen fest, dass die Dame in ihrem Schlafzimmer gestürzt war. Die Einsatzkräfte traten zügig die verschlossene Wohnungstür ein, alarmierten zeitgleich den Rettungsdienst und kümmerten sich sofort um die noch ansprechbare Frau. Anschließend wurde die Dame, die sich vermutlich ca. 2 Tage in dieser hilflosen Lage befunden haben muss, ins Klinikum Vehlen eingeliefert und wird nun dort ärztlich behandelt. Die Polizei Rinteln wünscht von Herzen gute Besserung!

