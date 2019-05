Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (myl) - Dienstag, 21.05.2019, zwischen 08:00 - 10:00 Uhr, Dr.-Heinrich-Jasper-Str. 4, dortiger Parkplatz der Paracelsus Klinik.

Am Dienstag, den 21.05.2019, zwischen 08:00 - 10:00 Uhr ist es auf dem Parkplatz der Paracelsus Klinik an der Gande in Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Str. 4, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen braunen VW Passat mit einem montierten Fahrrad-Träger an der Anhängerkupplung. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der unbekannte Unfallverursacher beim Ausparken aus der benachbarten Parkbox den Fahrrad-Träger touchiert hat. Durch diese Berührung wurde der Fahrrad-Träger gegen den VW Passat gedrückt und hat eine Beschädigung im hinteren Stoßfänger verursacht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Verkehrsunfalls, die Hinweise auf den Unfallverursacher sowie den unfallverursachenden Pkw geben können, werden gebeten sich beim PK Bad Gandersheim (Tel.: 05382/91920 0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell