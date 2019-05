Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Pkw-Diebstahl

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Im Zeitraum von Montag, 20.05.2019, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 21.05.2019, 06.50 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in Uslar, Wiesenstraße, ungehindert auf das Grundstück eines Autohauses. Dort zerschlugen sie die Scheibe eines Pkw und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Sie versuchten den Pkw zu starten, indem sie auf die Fahrzeugelektrik einwirkten. Als dieses misslang verließen sie den Pkw und anschließend das Grundstück in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 055571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell