Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Pkw

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 11.05.2019, 15:00 Uhr, bis Montag, 13.05.2019, 07:35 Uhr, drangen bis dato unbekannte Täter im Magnolienring in Bad Dürkheim in einen VW Passat ein. Wie sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben, konnte nicht abschließend geklärt werden, da keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten. Dem ersten Anschein nach wurde aus dem Pkw nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

