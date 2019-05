Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis geführt

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 14.05.2019, gegen 00:30 Uhr, wurde ein 67 jähriger Pkw-Fahrer in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 67 jährigen Bad Dürkheimer wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Um die Weiterfahrt zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

