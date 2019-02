Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wie kommt das fremde Fahrrad in die Wohnung?

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrraddiebstahl ist der Polizei am späten Mittwochabend aus der Stahlstraße gemeldet worden. Der betroffene 30-Jährige gab an, dass sein Rad zwischen Montagabend und Mittwochabend verschwunden sei. Unbekannte Täter müssen den Holzverschlag im Keller des Anwesens aufgebrochen und das Fahrrad herausgeholt haben.

Bei ersten Ermittlungen in der Nachbarschaft stießen die Beamten in einer Wohnung auf ein Mountainbike. Alle drei Zeugen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dieser Wohnung aufhielten, gaben an, dass es sich nicht um ihr Fahrrad handele und sie auch nicht wüssten, wem es gehört und wie es in die Wohnung kam.

Bei näherer Betrachtung des Bikes stellten die Polizisten fest, dass die Rahmennummer komplett entfernt wurde. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass es sich um ein gestohlenes Fahrrad handelt.

Das Mountainbike der Marke Cube wurde sichergestellt. Eine genaue Zuordnung war bislang nicht möglich. Die weiteren Ermittlungen laufen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell