Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kein Scherz, sondern Straftat!

Kaiserslautern (ots)

Vielleicht sollte es ein Scherz sein - jetzt wird allerdings strafrechtlich ermittelt: Unbekannte Täter haben in der Augustastraße an den Eingangstüren eines Einkaufsmarktes die Schlösser mit Klebstoff zugeschmiert. Weil die Schlösser nicht mehr benutzt werden konnten, mussten sie ausgetauscht werden. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer in der Zeit zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr, rund um den Supermarkt etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. | cri

