Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsversuch mit Pfandflaschen gescheitert

Kaiserslautern (ots)

Wegen versuchten Betrugs hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet eine Strafanzeige eingehandelt. Der 74-Jährige fiel vor ein paar Tagen in einem Supermarkt in der Mennonitenstraße auf, weil er sich am Pfandautomaten unberechtigte Auszahlungen ergaunern wollte.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann in der Getränkeabteilung an vollen Flaschen die Pfand-Kennzeichnung entfernt und sie später auf pfandfreien Flaschen befestigt. Mit diesen "fütterte" der 74-Jährige dann den Pfandautomaten. - Der Betrug flog jedoch auf; gegen den Senior wird nun strafrechtlich ermittelt. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell