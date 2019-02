Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht ehrlichen Finder

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen ehrlichen Finder, der vor einigen Tagen in einem Bus der Linie 107 einen vergessenen Rucksack entdeckte und beim Fahrer abgab. Passiert ist das ganze am Sonntag, 10. Februar, abends kurz vor halb 10.

Der ursprüngliche Rucksack-Besitzer hatte seine Tasche auf dem Boden vor seinem Sitzplatz abgelegt und beim Aussteigen vergessen. Kurz darauf stieg an der Haltestelle am Stadtpark ein junger Mann in den Bus und setzte sich zusammen mit seinem Begleiter in genau diese Sitzreihe. Bevor der Zeuge in der Marie-Juchacz-Straße wieder ausstieg, gab er den gefundenen Rucksack beim Busfahrer ab.

Dieser ehrliche Finder wird nun gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 2250, in Verbindung zu setzen. | cri

