Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe fackeln nicht lang

Kaiserslautern (ots)

Einen unbeobachteten Moment haben Diebe am Mittwochmorgen in der Burgstraße ausgenutzt und sich einen Rucksack unter den Nagel gerissen. Wie der 23-jährige Eigentümer wenig später der der Polizei meldete, hatte er seinen Rucksack gegen 8.20 Uhr "kurzfristig" auf dem Boden abgestellt und aus den Augen gelassen. Als er fünf Minuten später seine Tasche wieder an sich nehmen wollte, war sie nicht mehr da.

In dem Rucksack befanden sich Schulbücher und ein Reisepass. Bislang wurden die Sachen weder bei der Polizei noch beim Fundbüro abgegeben. Es muss deshalb von einem Diebstahl ausgegangen werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 gern an.

Einen ähnlich kurzen Moment nutzten Langfinger auch in einem Supermarkt am Fackelrondell. Ohne dass er es merkte, wurde einem 43-Jährigen am Nachmittag der Geldbeutel gestohlen - sozusagen vor seiner Nase.

Wie der Mann später bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er sein Portemonnaie an der Kasse für einen Augenblick zur Seite gelegt - als er wieder danach greifen wollte, war es verschwunden. Zusammen mit der Geldbörse wurden Personalausweis, EC-Karte, Bargeld und diverse persönliche Papiere gestohlen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell