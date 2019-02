Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: 160/2019 Brand einer Lüftungsanlage des Berufsbildungszentrum Göttingen in der Florenz-Sartorius-Straße.

Göttingen (ots)

Göttingen, Florenz-Sartorius-Str., Donnerstag, 28.02.2019, gg. 16:41 Uhr.

Göttingen (ng) - Aufgrund eines in Brand geratenen Filters kommt es zu extremer Rauchentwicklung aus einer der Filteranlagen des Gebäudes des Berufsbildungszentrums in der Florenz-Sartorius-Straße. Bei dem entzündeten Filter entsteht jedoch kein offener Brand. Sicherheitshalber hatten sich bereits alle Personen aus dem Gebäude entfernt. Eingesetzt war die Berufsfeuerwehr Göttingen. Durch diese wurden am Brandort Löschmaßnahmen vorgenommen. Es gab keine Verletzten. Über die Schadenssumme können noch keine Angaben getätigt werden. Der Schadensort wurde wieder freigegeben.

