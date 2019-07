Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dernbach - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Dernbach (ots)

Ein 76-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag, den 02.07.2019, am frühen Morgen die Straße "Im Bruch" und fuhr ohne auf den bevorrechtigten Verkehr auf der L 506 zu achten in den Einmündungsbereich ein. Dort stieß der Zweiradfahrer, welcher mit einem verkehrstüchtigen und ordnungsgemäß funktionierenden Fahrrad unterwegs war, infolge seiner Vorfahrtsmissachtung an einen Bus und kam zu Fall. Hierbei zog sich der Radfahrer, welcher keinen Fahrradhelm trug, schwere Kopfverletzungen zu und wurde anschließend vorsorglich mit Rettungshubschrauber ärztlicher Versorgung zugeführt.

