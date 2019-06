Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter Raub in Wilhelmshaven - Polizei bittet zur Aufklärung der telefonisch gemachten Angaben um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum Mittwoch, 12.06.2019, meldete sich ein Mann gegen 01:45 Uhr über Notruf bei der Polizei.

Unter anderem wurde in dem Telefonat angegeben, dass er ausgeraubt worden wäre, das Opfer konnte an dem angeblichen Tatort in der Gökerstraße jedoch nicht angetroffen werden.

Später meldete sich der Mann erneut bei der Polizei, er sei nun bei einer Bankfiliale, die jedoch nicht weiter benannt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte eine verdächtige Person ermittelt werden. Der Tatverdächtige, ein 37-Jähriger Wilhelmshavener machte gegenüber den Beamten andere Angaben, bislang konnte das vermeintliche 21-jährige Opfer nicht persönlich befragt werden.

Um den angezeigten Tatbestand des Raubes überprüfen bzw. nähere Umstände aufklären zu können, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die zu der Zeit Verdächtiges in der Gökerstraße oder in den angrenzenden Straßen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

