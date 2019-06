Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand einer Sichtschutzplane und einer Papiertonne in der gleichen Straße in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwoch, 12.06.2019, kam es am frühen Nachmittag in der Zedeliusstraße zu zwei Bränden.

Gegen 13:25 Uhr geriet die Sichtschutzplane an einem Balkongitter in Brand und um kurz nach 14 Uhr wurde der Inhalt einer Papiertonne offenbar in Brand gesetzt.

Da beide Brandorte in unmittelbarer Nähe zueinander liegen und beide Taten nur etwa 30 Minuten auseinanderliegen, geht die Polizei derzeit von einem Zusammenhang aus, so dass Zeugen zur weiteren Aufklärung gebeten werden, ihre Beobachtungen über Auffälligkeiten zu dieser Zeitspanne unter der Rufnummer 04421/942-0 mitzuteilen.

