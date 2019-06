Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Hebelversuche bei der Eingangstür der Diakonie in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen und bittet um sofortige Alarmierung

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Sonntag, 09.06.2019, soll es in der Zeit von 15 - 16 Uhr zu einem versuchten Einbruch bei der Essensausgabe der Diakonie in der Weserstraße gekommen sein. Es blieb beim Versuch und die Täter seien geflüchtet. Ein Zeuge hätte diese beobachtet, mehr ist jedoch derzeit nicht bekannt, die Polizei wurde nicht alarmiert.

Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland betont, wie wichtig die sofortige Alarmierung bei verdächtigen Beobachtungen ist: "Nur, wenn wir sofort informiert werden, können wir auch unsere Sofort- und damit auch unsere Fahndungsmaßnahmen einleiten."

Die Wache ist rund um die Uhr besetzt: "Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachten, rufen Sie uns an - wir sind für Sie da!"

